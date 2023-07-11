محمد مهنا لـ قناة الناس: الابتلاء خير من عند الله لهذه الأسباب

حذّر الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من الغضب والقنوط من رحمة الله حال الوقوع في مشكلة أو ابتلاء من الله، قائلا «اللي يعمل كده راح في داهية».

القنوط من رحمة الله

وأضاف «مهنا»، خلال استضافته ببرنامج «الطريق إلى الله»، على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء، «اللي بيقنط من رحمة ربنا لا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى، فبالتالى لو ربنا فتح لك باب الفهم في المنع، هتعرف إن ده عين العطاء، هيبقى الابتلاء ده الخير كله، لأن ربنا لا يريد بعباده إلا الخير، فهو أعلم بما يصلحهم وبما يضرهم، ربنا عارف اللى ينفعنا»، مستشهدا بقول الله تعالى: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ».

حكم عطائية

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، مستشهداً بالحكم العطائية، «إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلى في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء».