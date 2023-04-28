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داعية عبر قناة الناس: عقوق الأبناء للآباء قد يكون نوعا من الابتلاء

كتب:

محمد عزالدين
06:40 م | الجمعة 28 أبريل 2023
الدكتورة نيفين مختار

الدكتورة نيفين مختار

قالت الدكتورة نيفين مختار الداعية الإسلامية، إن عقوق الأبناء للآباء تأتي من منطلق كما تدين تدان، مع اختلاف الأزمان والشخصيات والأجيال.

عقوق الأبناء للآباء ابتلاء

وأضافت الدكتورة نيفين مختار، خلال برنامج «البيت» المذاع عبر قناة الناس، أن عقوق الأبناء للآباء قد يكون نوعا من الابتلاء، خاصة أن هناك أنواع مختلفة من الابتداء منها ما هو في المال والأبناء وغيرها.

وتابعت: «ربنا يختبر الإنسان إذا لم يصن النعمة، يمكن يكون لدى الأب قسوة في التعامل مع الأبناء وبالتالي لم يبر أبناءه لكي يبروه فيما بعد».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة. 

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بقلم محمد عزالدين