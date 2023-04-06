مصطفى حسني يتحدث على قناة الناس عن ترميم كسرة القلب بعد الابتلاء

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إنّ أي شخص يتعرض لبلاء من الطبيعي أن يشعر بالحزن، لكن من ضمن حقوقنا على نفسنا هو البحث عن رحلة التعافي، ولذلك، فإن الإنسان إذا تعرض لـ«كسرة» بسبب طول البلاء فإنه سيكون في حاجة إلى ترميم قلبه.

إسكات الأفكار ووساوس الشيطان أولا

وأضاف حسني، خلال تقديمه برنامج «رميم»، على قناة «الناس»: «في البداية سيكون الإنسان في حاجة إلى إسكات أفكاره التي بها جزء من وساوس الشيطان والتي من بينها أن الله تخلى عنه أو نسيه او أنه عز وجل غضبان عليه».

وتابع الداعية الإسلامي: «كل هذه أفكار ترد في عقل الإنسان والله ردّ عليها في القرآن، فقد قال وما كان ربك نسيا، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم».

وواصل مصطفى حسني: «مفيش عبث في أفعال الله، ولكن المنع والعطاء يكون بمقدار تحكمه الحكمة والرحمة والحب، فيجب ان ترد على الأفكار التي توجعك بهذه الأفكار، أنت مؤمن بالله وتلك نعمة كبيرة، أما الشخص غير المؤمن بالله فإنه لا يستدعي هذه الأفكار لعدم اعترافه بوجود الله».

ترميم كسرة القلب بعد البلاء

واستمر الداعية الإسلامي في الحديث عن كيفية ترميم كسرة القلب بعد البلاء، موضحًا: «الأمر الآخر هو ضرورة ان تستمر في عد النعم، أكبر نعمة علينا هي أن الله معنا، فقد قال الله عز وجل لنبيه فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا، وقال في موضع آخر ما ودعك ربك وما قلى».