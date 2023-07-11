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متحدث الحكومة: ازدهار قطاع السياحة يحقق وفرة في المصادر الدولارية

كتب:

محمد أيمن سالم
09:25 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ازدهار قطاع السياحة يحقق وفرة في المصادر الدولارية.

ازدهار قطاع السياحة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قطاع السياحة مر بظروف صعبة والحكومة تعمل باستمرار على النهوض بها.

الأزمة الروسية الأوكرانية 

واستطرد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن جزءًا كبيرًا من السياحة كان يأتي من روسيا وأوكرانيا، لكن تأثر هذا المصدر بسبب الأزمة بين البلدين.

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