مجلس الوزراء يستجيب لحالة أختين من قصار القامة ونقلهما لمستشفى عين شمس التخصصي

استجاب مجلس الوزراء، لإحدى الحالات الإنسانية التي عرضها برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري.

الحالة الإنسانية التي عرضها البرنامج في الأسبوع الماضي، لأختين «فتحية وفهيمة» من قصار القامة تعانيان من مشكلات صحية وعمرهما يتخطى 70 عاما، لم تتزوج الأولى بينما تزوجت الثانية وابنتها ترعى أمها وخالتها.

إيمان الحصري: اهتمام كبير بالحالتين لأنهما تمسان القلب

وقالت الإعلامية إيمان الحصري: «بعدما أذعنا التقرير بتقارير قال زملائي لي إن الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء تواصل مع البرنامج وأكد أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية والعلاج».

وأضافت الإعلامية: «بعدما انتهت الحلقة، تحدثوا إلينا بشكل مباشر، وكان هناك اهتمام كبير بالحالتين لأنهما تمسان القلب، لأنهما كبار في السن وتعانيان من بعض الأمراض، وفي الساعة الثامنة صباحا تحركت سيارة مجهزة بها طبيب وممرض وجرى نقلهما لمستشفى عين شمس التخصصي، وخضعتا لكل الفحوصات الطبية».

مستشار مجلس الوزراء: لدينا توجيهات بالاستجابة للاستغاثات على منصات التواصل ووسائل الإعلام

إلى ذلك، قال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء: «أشكرك وأشكر فريق الإعداد الذي يسلط الضوء على الحالات التي تستحق الدعم والمساندة، قدمتم تقريرا يمس كل قلوب المصريين، وأنا أشكركم على كل شيء».

وأضاف: «لدينا تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولدينا توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاستجابة للاستغاثات على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والشكاوى التي تردنا في مجلس الوزراء من أجل تقديم الخدمة اللازمة».

وتابع: «هناك دعم كبير جدا وغير محدود من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لم نتحدث إليه عن حالة إلا وكان هناك دعم كامل منه».