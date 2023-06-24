رئيس مجلس الوزراء: الدولة طورت منطقة المدابغ على أعلى مستوى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة عملت على تطوير منطقة المدابغ بالكامل لأنَّها كانت بكل المقاييس ليست على المستوى اللائق أو الإنساني، فضلاً عن عدم تطور صناعة المدابغ نفسها، موضحاً أنَّ المنطقة كانت تحوي 2000 أسرة تفتقر لأي نوع من الخدمات ومعايير الحياة الطبيعية والإنسانية ومنهم الـ«السريحة».

نقل الأسر إلى شقق حضارية

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات صحفية، على هامش جولته بمشروع تطوير سور مجرى العيون، أنَّه تمّ نقل الأسر إلى شقق حضارية في مدينة بدر بجوار منطقة الروبيكي والتي نفذت فيها الدولة مشروع المدابغ على أعلى مستوى حتى تظل الأسر قريبة من أماكن عملهم.

شقق بالطراز الإسلامي

وأكّد رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الدولة حرصت على رفع مستوى معيشة أسر منطقة المدابغ وتم تعويضهم مقابل نقلهم، موضحاً أن المنطقة كانت تعاني من التلوث الشديد، وتم تطويرها حالياً بشقق بالطراز الإسلامي على أعلى مستوى، في إطار حرص الدولة على تطوير القاهرة التي ظلت مهملة عشرات السنوات: «ماشيين بقوة وتخطيط في عملية التطوير».

نقل المقابر ذات التراث عملية بسيطة من الناحية الهندسية

وأشار مدبولي، إلى أنَّ نقل المقابر ذات التراث عملية بسيطة من الناحية الهندسية، فأثناء تنفيذ مشروع السد العالي تم نقل 22 معبد فرعوني «لأنَّهم كانوا هيغرقوا» ومنهم معبد أبو سمبل، مؤكداً أنَّ نقل المقابر عمل بسيط مقارنة بالمعابد.