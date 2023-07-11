«رياضة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات مراكز شباب بالدقهلية والبحيرة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بمحافظتي البحيرة الدقهلية.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب إحاطة من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم استغلال سور استاد ميت غمر رغم ما يمثله من قيمة اقتصادية وموقع استراتيجي بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بسبب عدم انهاء الإجراءات المطلوبة من حماية النيل والسكة الحديد.

وأكدت النائبة، أن الاستاد يقع على كورنيش النيل وبجوار خط سكة حديد (طنطا-الزقازيق) المار بميت غمر، بما يمثل إهدارا لدخل متوقع كبير للإنفاق على تطوير الاستاد ومركز الشباب والتخفيف عن موازنة الدولة، خاصة في إطار مساعي الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة.

الجهة الإدارية ترد على طلب الإحاطة

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية أن مركز شباب مدينة ميت غمر مشهر برقم 60 لسنة 1976 على مساحة 14س-9ط2ف، وتم الانتهاء من انشاء مدرجات لمركز الشباب بخطة 2011-2012 بإجمالي تكلفة 2.300.000 جنيه، ويوجد بالمركز عدد 2 ملعب (قانوني نجيل صناعي- خماسي نجيل صناعي)، وبالمركز حمام سباحة (بنظام الاستثمار) وبدأ العمل من 12-3-2020 بإيجار شهري 27000 جنيها وزيادة 10% سنويا، وبالنسبة للاستفادة من سور استاد مركز الشباب بإنشاء محلات تم صدور قرار من المحافظ رقم 302 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإجراء معاينة على الطبيعة لعدد 32 محل بالسور وأسفرت المعاينة.

وأكدت أنه بالنسبة للجهة البحرية فيوجد (عدد 12 محلا) فهذه الجهة يحدها بحوالي 5.6م كوبري زفتي (خط السكة الحديد) ولا يجوز استصدار التراخيص لعدم وجود شارع تطل عليه هذه المحلات، ويلزم الرجوع إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وبالنسبة للجهة الشرقية على شارع الكورنيش النيل والمطلوب إنشاء عدد 20 محلا بها فإنه يلزم التقدم بالتراخيص والموافقات اللازمة للإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الري والموارد المائية قبل استصدار بيان الصلاحية من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، وكذلك الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة العامة لسكك حديد مصر، مؤكدة أن المديرية ليس لديها مانع من إنشاء المحلات المذكورة بالمركز بعد استخراج التراخيص اللازمة.

رد وزارة الموارد المائية

فيما أكد مسئول وزارة الموارد المائية، أنه تم مخاطبة مدير النادي لموافاة وزارة الري بخريطة مساحية مبين عليها الموقع والحضور للإدارة لعمل خط تهذيب، ولم يتم موافاتنا بنتيجة الرفع المساحي من قبل مديرية المساحة بالدقهلية حتى تاريخه، ثم قامت الوزارة باستعجال السيد رئيس مجلس إدارة ميت غمر الرياضي بضرورة استيفاء واستكمال المستندات اللازمة للترخيص، على أن يتم رفع المستندات وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل بالوزارة بعد استيفاء واستكمال المستندات اللازمة للترخيص من جانب النادي.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن تقنين وضع نادي دقادوس الرياضي من قبل الري، الذي يقع في منطقة شعبية لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويكون مقابل حق الانتفاع بما يتناسب مع الوضع المالي للنادي، كما أن النادي بينه وبين النيل مسافة كبيرة جدا تتخللها مناطق سكنية، حيث عدم التقنين يحد من الأنشطة المراد تنفيذها من خلال النادي، حيث ان النادي الرياضي بدقادوس هو المتنفس الوحيد لدقادوس والمكثفة بالسكان.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية، أن المشكلة مع الري حيث أن الري فرض رسوما على سور النادي والمبنى الإداري وقاعة الأفراح كربط شهري نظير حق استغلال، وقد وصلت المديونية على النادي لاكثر من 2 مليون جنيه على الرغم أنه يوجد مستندات وقرارات تؤكد أن الأرض ملكية خاصة لنادي دقادوس الرياضي، ومنها قرار المحافظ رقم 416 لسنه 1963 والترخيص للمبنى الإداري رقم 73 لسنه 2006 وخطاب موجه من وزير الشباب الى وزير الري بإسقاط المديونية وأيضا صورة من الاستمارة رقم 375 مساحة، التي تنص على الاستغناء عن القطعة المقام عليها النادي بالكتاب رقم 12 لسنة 1994 وبناء على ذلك فالنادي يطالب برفع المديونية التي تتعدى 2 مليون جنيه.

ومن جانب وزارة الموارد المائية، أفادت بأنه تم تحرير محضر مخالفة ضد رئيس مجلس إدارة نادي دقادوس الرياضي، لقيامه بعمل حفر بالميل الخلفي لجسر نهر النيل وعمل سور بالخرسانة المسلحة والطوب الأحمر، وقد صدر ضده قرار إزالة، ثم أُصدر أمر حجز ضد رئيس مجلس إدارة النادي بصفته وذلك نظير مبلغ 1910142 جنيه قيمة انتفاع طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ولم يتم سداد أي مبالغ، ثم تقدم السيد مدير النادي بطلب السير في إجراءات ترخيص لسور النادي وشغل المنافع، وتم مخاطبة معهد بحوث النيل بتاريخ 9/4/2023 لتوقيع خط تهذيب مجرى نهر النيل على الخريطة والقطاع العرضي، ولم يتم موافاتنا بالنتيجة حتى تاريخه، وعلى ان يتم رفع المستندات وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل بالوزارة بعد استيفاء واستكمال المستندات اللازمة للترخيص من جانب النادي.

مناقشة طلب الإحاطة الثاني

ثم ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة الثاني، المقدم من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن عدم الاستفادة من أرض معسكر الشباب الموجود بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية وإهماله حتى أصبح خرابة.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة بأن تم التعاقد بتاريخ 22-5-2022 مع هيئة الاستخبارات العسكرية على أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة معسكر جمصة على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال ثلاث سنوات، ومكونات المشروع (الموقع العام- مبنى إقامة فندقي- مطعم- مطبخ- مغسلة- حمام سباحة- مجمع ملاعب) حيث تم تسليم الموقع في 28-5-2022، وجارِ العمل بالموقع وبلغت نسبة التنفيذ 30% وجارِ متابعة تنفيذ الأعمال من خلال (مركز دعم التصميمات المعمارية) استشاري الوزارة.

وبعد المناقشة، اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.

ثم ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء ملعب لكرة الطائرة بمركز شباب قرية بيبان بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ودعم وصرف أدوات رياضية لمراكز الشباب التابعة لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الادارية أن مساحة الملعب عرض 9 متر× طول 18 متر، ومنطقة الأمان حول الملعب من 3-5 متر من الجانبين، كما أن يحتاج الملعب منطقة حرة من 3-8 متر خلف الخطوط النهائية، ولذلك يحتاج المركز توفير مساحة ارض من 15-19م عرض × 24-34 متر طول لتنفيذ الملعب، حيث أن مدرج إنشاء إكليريك في العام المالي 2023-2024 بناء على طلب النائب.

وفيما يتعلق بدعم وصرف أدوات رياضية لمراكز الشباب التابعة لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة: مركز شباب صلاح الدين تم صرف أثاث وأدوات رياضية في 18-8-2022، ومركز شباب عمر شاهين تم صرف أدوات الرياضية في 9-10-2022 وحديقة أطفال 9-2-2023، ومركز النجاح تم صرف أدوات رياضية بتاريخ 10-10-2022، ومركز مدينة بدر تم صرف أدوات لياقة بدنية بتاريخ 30-10-2022، ومركز بغداد تم صرف أدوات رياضية وأثاث وصالة جيم بتاريخ 21-11-2021، ومركز شباب علي بن أبي طالب تم صرف أثاث بتاريخ 12-4-2022 وتم توريد أدوات رياضية بتاريخ 27-8-2020، ومركز شباب عمر مكرم تم توريد أثاث وأدوات رياضية بتاريخ 25-8-2020، ومركز شباب أبو بكر الصديق تم توريد أدوات رياضية وحديقة أطفال بتاريخ 1-3-2022، ومركز شباب منشأة عامر تم توريد صالة جيم بتاريخ 21-8-2018، وحديقة أطفال بتاريخ 10-5-2020، ومركز شباب عمر بن الخطاب تم توريد أثاث بتاريخي 21-1-2022، 1-3-2022، ومركز شباب عبد المجيد المرسي، تم توريد أدوات رياضية وحديقة أطفال وأثاث بتاريخ 3-12-2019.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة فيما يخص عدم استغلال سور استاد ميت غمر بمحافظة الدقهلية بقيام وزارة الموارد المائية بتسهيل إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالنادي كونه من المشروعات ذات النفع العام.

وبالنسبة لتقنين وضع نادي دقادوس الرياضي بمحافظة الدقهلية، أوصت اللجنة بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص من قبل وزارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إعفاء نادي دقادوس الرياضي من رسوم حق الانتفاع كونه من المشروعات ذات النفع العام.