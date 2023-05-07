مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: نسعى لخروج توصيات قابلة للتنفيذ

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن كل مقرري لجان الحوار الوطني قد اتفقوا على الحديث مع الشباب واستعراض أبرز ما يؤرقهم ويحتاجون للحديث بشأنه دون سقف محدد، مشيرا إلى أن الأهم من كل ذلك هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

فتحي: بدأنا حملاتنا بالجلوس مع الشباب منذ أكتوبر الماضي

وأضاف «فتحي» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على فضائية DMC، أن الجلسات مع الشباب والمواطنين قد بدأت في شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، وفيها تجوب اللجان المختلفة المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية والمقاهي لمعرفه ما يحتاجه الشباب من لجنة الشباب.

المرور على الشباب

وتابع: «فيه أكتر من محور هنتكلم فيه زي محور اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية، المشكلات التي تقابل رواد الأعمال، والشباب الدارسين في الخارج والرياضة في مصر ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وملف الوعي».