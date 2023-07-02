وظائف خالية في وزارة الري.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
كتب:
ماهر هنداوي
03:41 م | الأحد 02 يوليو 2023
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حاجة وزارة الموارد المائية والري لشغل العديد من الوظائف الحكومية الخالية، كمهندسين كهرباء وميكانيكا وهندسة حاسبات وهندسة مدني.
مطلوب مهندسين في 4 تخصصات
وترصد السطور التالية تفاصيل الوظائف، كما يلي.
أولا: وظيفة مهندس كهرباء ثالث ج (تعيين)
المهارات الأساسية: اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقا لما تحدده جهة العمل.
المهارات الفنية: الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، وإجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
شروط المتقدمين
العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.
مستوى المؤهل: مؤهل عال، بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء.
ثانيا: وظيفة مهندس حاسب آلي ثالث ج (تعيين)
المهارات الأساسية: اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقا لما تحدده جهة العمل.
المهارات الفنية: الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، وإجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
شروط المتقدمين
العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.
مستوى المؤهل: مؤهل عال، بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة حاسبات.
ثالثا: وظيفة مهندس ميكانيكا ثالث ج (تعيين)
- المهارات الأساسية: اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقاً لما تحدده جهة العمل.
- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، وإجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
شروط المتقدمين للوظائف
العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.
مستوى المؤهل: مؤهل عال، بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة ميكانيكا.
رابعا: وظيفة مهندس مدني ثالث ج (تعيين)
المهارات الأساسية: اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقا لما تحدده جهة العمل.
-المهارات الفنية: الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، وإجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
شروط الوظيفة
العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.
مستوى المؤهل: مؤهل عال، بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة مدنية.
المستندات المطلوبة
- صورة شخصية.
- الرقم القومي وجه أول سارية.
- الرقم القومي وجه ثان سارية.
- المؤهل الدراسي.
- المؤهل الأعلى إن وجد.
- كارنيه نقابة المهندسين.
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
- إيصال الإيداع البنكي.
- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الموارد المائية والري وجهين حسب أحوال.
بيانات الإعلان
ملاحظات عامة يجب مراعاتها أثناء التقديم
- التقديم عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/
- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
- حال تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.
- حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
- يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الحساب رقم 9450781200 ح (بنك مصر - بنك القاهرة - البنك الأهلي المصري) علما بأن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.
- يرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم بعد إتمام عملية التسجيل.