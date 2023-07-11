«مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال» ندوة في مسجد التنعيم بمطروح

واصل مسجد التنعيم بمطروح، تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، والتي بدأت بالحديث عن الهجرة بين الماضي والحاضر في أولى أمسيات الأسبوع الثقافي، وتناولت الحديث عن بناء الدولة وعوامل استقرارها كدرس من دروس الهجرة النبوية، بالإضافة لندوة حول مخاطر الألعاب الإلكترونية للأطفال وأضرارها.

مخاطر الإدمان الإلكتروني

واستعرض الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال بإقبالهم على الألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى اهتمام الدعاة بتنشئة وتربية الأطفال، ومشيدا بالبرنامج الصيفي للطفل الذي يعين الأسرة على تربية أبنائها وتزكيتهم وتعميق الهوية والانتماء لديهم، ويدفعهم إلى الإبداع العلمي والثقافي ولا يهمل الجانب الترفيهي لتتكامل الشخصية لدى الطفل.

الإدمان الإلكتروني يشجع على العنف

وأشار في بيان إلى مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال، حيث إنها تشجع على العنف وتوطيد مفاهيم منحرفة دينيا واجتماعيا وتؤثر على صحة الإنسان عصبيا وبصريا وزيادة الضغط وضربات القلب، وتزيد من معدلات البدانة والسمنة مما يمثل خطورة صحية على الأطفال، وتجعل الطفل يعيش في عالم افتراضي بعيدا عن التشابك المجتمعي مما يؤدي إلى انعزاله وتفكك الحالة الأسرية، مع تضييع الوقت والعمر.

ولفت إلى أننا في أجواء الهجرة النبوية المباركة والتي تدعونا إلى التخطيط السليم والأخذ بالأسباب واستغلال الطاقات الكامنة وحسن التوكل على الله مع إرادة وعزيمة صلبة لا تلين، وبهذا يتحقق النجاح للفرد والأمة، وعلينا أن نهجر السلبيات التي تؤثر على أطفالنا وهم ثروة العمر وذخيرة الوطن.