فتح باب الاشتراك في مهرجان التمور والنخيل بسيوة.. جوائز تصل لـ300 ألف جنيه

أعلنت محافظة مطروح، فتح باب المشاركة في المهرجان السابع للتمور والنخيل في سيوة، والمعروف باسم «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي»، والتي تقام بهدف تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية، وذلك في 20 أكتوبر المقبل.

كيفية الاشتراك في مهرجان التمر والنخيل

يتم الاشتراك في مهرجان التمور عن طريق ملء الاستمارة من الرابط هــنــا، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني هــنــا

آخر موعد للمشاركة في المهرجان

وأكدت المحافظة أن آخر موعد للتقديم في المهرجان يوم 27 يوليو 2023، وسيتم قبول أول 50 متقدما لمحدودية الأماكن.

فعاليات مهرجان التمر والنخيل

وتشمل فعاليات المهرجان إقامة ندوات علمية وورش عمل، وجوائز تقديرية بإجمالي 300 ألف جنيه للفائزين، وعرض الشتلات النسيجية، وعرض تقنيات وخدمات زراعة النخيل، وعرض أصناف التمور ومنتجاتها، ومسابقة الطهي من المطبخ السيوي، وعرض تقنيات معدات تصنيع التمور.