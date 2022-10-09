محافظ مطروح: مشاركة متميزة لسيوة في فعاليات مهرجان التمور بأسوان

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن واحة سيوة حظيت بمشاركة متميزة في فعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور بأسوان، في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر الجاري، من خلال عارضين من 5 مصانع لتجفيف وتعبئة التمور.

وقال المحافظ، اليوم الأحد، إن وفد محافظة مطروح يرأسه الشيخ عمر راجح من واحة سيوة خلال المهرجان، والذى يشارك فيه 116 عارضا في فعاليات المعرض المصاحب للمهرجان المشارك به 6 دول عربية.

وأضاف محافظ مطروح أن مهرجان التمور في أسوان افتتحه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

أجود أصناف تمور سيوة

وأوضح محافظ مطروح، أن مهرجان التمور يعرض به التمور السيوية والتي تعد من الأصناف المميزة مع شهرتها العالمية، حيث تجود بأرض سيوة زراعة أصناف التمر السيوى، والفريحي، والعزاوي، والمجدول، والبارحي، وطق كق، وامنزو، والغزالي، وغيرها.

صناعة وإنتاج تمور سيوة

وأشار محافظ مطروح إلى أن واحة سيوة تشهد طفرة كبيرة في مجال التصنيع الزراعي ، وتطوير في مجال التعبئة والتغليف مع التوسع في مجال التسويق لمنتجات سيوة في الأسواق المحلية ، والعالمية تماشيا مع حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة، كما يتوافق هذا التوجه مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكى والعوينات.