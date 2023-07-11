«تضامن النواب» توصي بإقامة مشروع خدمي على قطعة أرض غير مستغلة بالمرج

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، طلب إحاطة مقدم من محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان، ونائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام على قطعة أرض غير مستغلة بالمرج.

مجلس النواب

واستعرض النائب محمد رضا البنا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، متضمنا المطالبة بأن تتسلم محافظة القاهرة قطعة الأرض التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمؤسسة الزكاة في المرج، والتي تبلغ مساحتها 16000 متر، وأن تخصص لإقامة مشروعات ذات النفع العام.

وطالب «البنا» باستغلال قطعة الأرض لتنفيذ عدد من مشروعات النفع العام لأهالى المرج، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن قطعة الأرض غير مستغلة وتركها بدون استغلال يعد إهدار للمال العام، خاص أن هناك نقص في بعض الخدمات فى المنطقة، ويمكن إقامة مشروعات تخدم المواطن على هذه الأرض سواء مستشفي أو مدارس أو مركز شباب أو مجمع خدمات.

توصيات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي بحسن استغلال هذه الأرض وتنفيذ مشروعات نفع عام عليها.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومحمد عبد الهادي رئيس حي المرج.