هل يحق لأقارب الدرجة الثالثة استخراج قيد الطلاق لأفراد الأسرة؟.. قانوني يوضح

تعد وثيقة الطلاق مستندا رسميا أمام الجهات الحكومية يثبت حالة الانفصال، ما يضمن حقوق الرجل والمرأة أمام القانون، ولذا تعد من أهم المستندات التي يجب أن تكون متوفرة لدى المطلق، وفي هذا الإطار يتساءل العديد من المواطنين بشأن من له حق استخراج قيد الطلاق لأفراد الأسرة.

هل يحق لأقارب الدرجة الثالثة استخراج قيد الطلاق لأفراد الأسرة؟.. قانوني يجيب

ويوضح المحامي والخبير القانوني محمود عبد الله، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يحق لأقارب الدرجة الأولى والثانية فقط استخراج قيد الطلاق لأفراد الأسرة، أما الدرجة الثالثة فلا يحق لهم استخراجها».

كيفية استخراج قيد الطلاق «أون لاين»

ويقدم موقع وزارة الداخلية الإلكتروني العديد من الخدمات «أون لاين»، ومنها استخراج قيد الطلاق إلكترونياً، عبر الخطوات التالية:

إنشاء حساب إذا لم يكن لديك حساب، ثم تقوم بعملية تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، واتباع التالي:

ـ اختيار خدمات السجل المدني.

ـ اضغط على وثيقة طلاق.

ـ إدخال عدد الشهادات المطلوبة.

ـ سيطلب منك إدخال بيانات الوثيقة طلاق.

ـ وتحديد درجة قرابة.

ـ الضغط على مربع قرأت الإرشادات وموافق على الشروط والأحكام.

ـ وبعد ذلك الضغط التالي.

ـ سيتم طلب تحديد طريقة دفع الرسوم، ويمكنك اختيار بطاقة الائتمان، أو ميزة، أو الدفع عند الاستلام.

وسوف يسلم الطلب، خلال 72 ساعة من التقديم، وفي حالة عدم الاستدلال على وجود صاحب الطلب، سيتم الاتصال هاتفيًا 3 مرات، لتحديد موعد آخر، وفي حالة عدم الرد على الهاتف، سيقوم على الطالب بالتوجه إلى إدارة الأحوال الرئيسية في محافظتك للحصول عليها.