لجنة التضامن بـ«الشيوخ»: الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكدت النائبة الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مصر والسعودية تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وطيدة على المستويين الشعبي والحكومي، مشيرة إلى أنهما جناحا أمان واستقرار المنطقة العربية، ودونهما لن تكون المنطقة العربية على ما يرام.

أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

وأشادت «إسحق»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بالمواقف التاريخية للملكة العربية السعودية مع مصر، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثني على ذلك دائما ويكررها في أكثر من مناسبة ولخص فيها أهمية العلاقات المصرية الخليجية، وتحديدا مع المملكة العربية السعودية.

‏وشددت عضو مجلس الشيوخ، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهذا ما أكدته المواقف المتعددة التي تعكس قوة العلاقات بين البلدين، من خلال محطات تاريخية لا ينكرها المغرضون.

العلاقة المصرية السعودية

واختتمت إسحق: «لن تنسى مصر والمصريون ما قدمته السعودية الشقيقة وشعبها لمصر بداية من 1956 ومرورا بـ 1967، وانتهاء بـ 1973، حتى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في يناير 2011 واختطافها من جماعات الشر، وصولا إلى بر الأمان في 2013»، موجهة تحية تقدير وشكر للسعودية والسعوديين.