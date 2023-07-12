ميسي: متشوق لمواجهة التحدي الجديد وغير نادم على الانتقال إلى إنتر ميامي

أعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التزامه بتقديم أداء مميز مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي سينتقل إليه خلال هذا الشهر، بحسبما ذكرته وكالة «رويترز».

سيتم تقديم ميسي في حدث خاص

وصل ميسي إلى الولايات المتحدة أمس، قبل تقديمه كلاعب في إنتر ميامي في حدث خاص يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انضمامه رسمياً اليوم.

وصرح النجم الأرجنتيني للصحفيين الأمريكيين بأنه لا يشعر بالندم على قرار الانضمام إلى إنتر ميامي وسيكون حريصا على مواجهة تحدٍ جديد وتقديم أداء مميز مع الفريق.

ميسي: سعيد بالقرار الذي اتخذته

وقال ميسي «أنا سعيد بالقرار الذي اتخذته، وأنا مستعد ومتشوق لمواجهة التحدي الجديد، وعقليتي ورأسي لن يتغيرا وسأحاول، أينما كنت، أن أعطي الحد الأقصى لنفسي وللنادي، لمواصلة الأداء على أعلى مستوى».

ويستعد النادي لعقد حدث خاص لعرض ميسي الفائز سبع مرات بالون دور في ملعب «DRV PNK» في فورت لودرديل، وقال النادي في بيان «سيتمكن المشجعون من الاستمتاع بليلة ترفيهية مثيرة وخطب على أرض الملعب والمزيد» مضيفا أن التذاكر ستكون مجانية لحاملي التذاكر الموسمية.

وسيتم لم شمل الفائز بكأس العالم مع زميله السابق في فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس، في إنتر ميامي وكذلك مدرب الأرجنتين السابق جيراردو مارتينو، ومن المتوقع أن يخوض ميسي أول مباراة له مع النادي في 21 يوليو في مباراة كأس الدوري ضد المكسيكي كروز أزول.