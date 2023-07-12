سر ظهور مؤسس فيسبوك مع أبطال فنون قتالية.. هل اقترب نزاله ضد ماسك؟

انتشرت صورة غير متوقعة لمؤسس شركة «ميتا» الأمريكية، مارك زوكربيرج، الذي ظهر فيها مفتول العضلات مع بطلين مشهورين في رياضة الفنون القتالية المختلطة «إم إم إي».

مالك فيسبوك: شرف كبير لي أن أتدرب معكم يا رفاق

في ظل الخلافات الحالية بين مؤسس شركة ميتا، ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، فإن صورة غير متوقعة لزوكربيرج تم تداولها وهو يظهر في قاعة الرياضة مع بطل الفنون القتالية المختلطة الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي بوزن الريشة وإسرائيل أديسانيا، حيث علق زوكربيرج على الصورة قائلاً «إنه لشرف كبير لي أن أتدرب معكم يا رفاق».

تصاعد الخلافات بين زوكربيج وماسك

وتصاعدت الخلافات بين زوكربيرج وماسك، بعد إطلاق ميتا خدمة رسائل نصية جديدة في 6 يوليو، والتي أُطلق عليها اسم «ثريدز»، وتم تصميمها لتنافس تويتر.

وصرح ماسك، بأن تحديه لزوكربيرج للقتال لا يزال قائما، وأنه يتطلع إلى مواجهته في الحلبة.

كما أعلن ماسك سابقًا عن استعداده لمواجهة زوكربيرج، المعروف بشغفه بفنون القتال، في نزال داخل حلبة المصارعة.