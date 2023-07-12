مجلس الأمن الروسي: تحركات الناتو قد تسبب في حرب عالمية ثالثة

وصف ديمتري ميدفيديف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، زيادة مساعدات حلف شمال الأطلسي العسكرية لأوكرانيا بأنها تمثل تهديداً للأمن العالمي وتزيد من احتمالية نشوب الحرب العالمية الثالثة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

ميدفيديف: المساعدات لن تمنع موسكو من تحقيق أهدافها

جاء ذلك ردا على فعاليات اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة في ليتوانيا، حيث اتخذت بعض الدول التزاماً بزيادة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، وقال ميدفيديف إن هذه المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وفي تعليقه على تطبيق المراسلة تيليجرام، أكد ميدفيديف أن الغرب تملكه الجنون، ولم يعد قادرًا على اتخاذ أي إجراء آخر، وأشار إلى أن الحرب العالمية الثالثة قد تقترب، وأضاف ميدفيديف أن هذا يعني أن العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف التي وضعتها روسيا.

الدول الغربية تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة

وتصف روسيا جهودها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة»، في حين تقول كييف وحلفاؤها إن العلمية الروسية تشكل أزمة غير مبررة تستهدف السيطرة على الأراضي والتدخل في شؤون دولة جارتها.

وتقوم الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحديثة، وتعرب عن رغبتها في مساعدة أوكرانيا على الفوز في الحرب.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، وهي نوع من الذخائر التي تطلق عادة أعداداً كبيرة من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة، ويحظر هذا النوع من الذخائر في العديد من الدول.

وفي رد فعله على ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن موسكو ستضطر إلى استخدام أسلحة مماثلة إذا تم تزويد كييف بهذا النوع من الذخائر، وسبق لروسيا وأوكرانيا أن تبادلتا الاتهامات باستخدام الذخائر العنقودية في الحرب المستمرة منذ أكثر من 500 يوم.