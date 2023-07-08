سفير روسيا لدى واشنطن: استفزازات الولايات المتحدة بلغت حدها الأقصى

وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية، بأنه «بادرة يأس» من جانب الولايات المتحدة.

وقال أنتونوف: «الذخائر العنقودية هي بادرة يأس، ويدل هذا الإجراء على وعي الولايات المتحدة وأتباعها بعجزهم، ومع ذلك، فهم لا يريدون الاعتراف بإخفاقاتهم وفشل محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم على مناطق روسية، وبالتالي يرتكبون حماقات جديدة».

وأضاف الدبلوماسي أن مد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يؤثر على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة «التي تهدف إلى القضاء على التهديدات لأمن روسيا الاتحادية، بما في ذلك النازية التي نشأت في أوكرانيا».

في الوقت نفسه، وفقا لأنتونوف، خلقت واشنطن خطرا على السكان المدنيين لسنوات عديدة مقبلة، مؤكدا أن استفزازات الولايات المتحدة بلغت حدها الأقصى، وباتت تقرّب البشرية من حرب عالمية جديدة.

ماذا نعرف عن الذخائر العنقودية؟

الذخائر العنقودية أسلحةٌ تتكوّن من حاوية تفتح في الهواء، وتنثر أعدادا كبيرة، من القنابل الصغيرة أو الذخائر الصغيرة المتفجرة.

وتلقى الذخائر العنقودية من الجو أو البحر أو البر، وغالبية الذخائر الصغيرة التي تطلقها معدة للانفجار عند الاصطدام، لكنها تتسم بميزة السقوط الحر، أي أنها غير موجهة نحو هدف معين.

كم دولة في العالم تمتلك الذخائر العنقودية؟

وفق المعطيات الدولية الرسمية، أنتجت 34 دولة أكثر من مئتي نوع من الذخيرة العنقودية، وتُخزن 87 دولة هذه الذخائر، من بينها 16 دولة استخدمتها بالفعل، خلال النزاعات المسلحة.

وتسبب استخدام تلك الأسلحة بشكل واسع في انتشار آلاف، وربما ملايين الذخائر الصغيرة غير المنفجرة، في الكثير من البلدان والمناطق، مما يشكل خطرا بالغا على المدنيين.

واشنطن تعلن رسميا تزويد كييف بالذخائر العنقودية

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال أمس الجمعة، إن تزويد بلاده لأوكرانيا بالذخائر العنقودية هو «الصواب»، لافتا إلى أن كييف قدمت «ضمانات مكتوبة» تتعلق باستخدامها.

وقال جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي أوردته قناة «الحرة» الأمريكية: «ندرك خطر استخدام الذخائر العنقودية، ولهذا السبب أجلنا اتخاذ قرار بشأنها لأطول فترة ممكنة».

سوليفان: واشنطن حصلت على «ضمانات مكتوبة» من كييف

وأكد أن واشنطن حصلت على «ضمانات مكتوبة» من كييف بشأن «استخدامها بشكل آمن للحد من المخاطر التي قد تلحق بالمدنيين»، قائلا إن «الحكومة الأوكرانية لديها كل الحوافز لوقف أي مخاطر تحيط بالمدنيين فهم مواطنوهم».

وأوضح أن هذه الضمانات تشمل تعهد أوكرانيا بعدم استخدام القنابل العنقودية خارج أراضيها، وتعهدها باستخدامها بشكل لا يضر بالمدنيين.

وتابع: «ذخائرنا العنقودية لديها نسبة فشل 2.35 بالمئة، أما الروس فلديهم نسبة فشل تبلغ 30 أو 40 بالمئة».