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«القاهرة الإخبارية»: روسيا تؤكد اهتمامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج

كتب:

هانى حسن
03:06 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، في موسكو، مؤتمرًا صحفيًا مع وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي.

وقال لافروف: «روسيا مهتمة بتطبيع الأوضاع في منطقة الخليج، وهناك فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي، ونشجع شركاتنا على زيادة استثماراتها في عمان، المستثمرون الروس يهتمون ببناء صناعة الأسمدة هناك».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدول العربية لديها رؤية للتنمية العالمية، وتشجع التوازن في المصالح المُتبادلة.

وقال إنّ الضغط على روسيا يفضح منظمي الحملات الغربية، مشيرًا إلى أنّ الغرب لا يعترف بتشكيل موسكو لعالم متعدد الأقطاب.

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بقلم هانى حسن