«القاهرة الإخبارية»: عناصر أجنبية ودبابات لتأمين قمة الناتو في ليتوانيا

كشف عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل تأمين قمة الناتو في العاصمة الليتوانية «فيلنيوس»، لافتًا إلى أن المدينة تحولت إلى منطقة عسكرية وأن قوات الشرطة والجيش منتشرة في كل مكان بالإضافة للدبابات المنتشرة في الشوارع.

من الصعب الوصول لمكان انعقاد القمة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الوصول لمبنى القمة صعب بسبب توقف وسائل المواصلات بخلاف الحافلات المخصصة للوفود الإعلامية والرسمية المشاركة في القمة.

تأمين القمة كان من عناصر تنتمي لجنسيات مختلفة منهم عناصر

ولفت إلى أن تأمين قمة الناتو كُلفت به عناصر تنتمي لجنسيات مختلفة منهم عناصر ألمانية بالإضافة لوجود عناصر لمكافحة الأسلحة البيولوجية والنووية.

وأشار إلى أن بعض مواطني ليتوانيا يقدمون الدعم لأوكرانيا نظرا لوجود روابط مصاهرة كما أن كثير من الأوكرانيين تقدموا بطلبات لجوء في ليتوانيا وتم قبولها، لافتا إلى أن الأوكرانيين دعموا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء كلمته التي شارك بها في القمة.