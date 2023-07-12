«القاهرة الإخبارية»: بايدن وأردوغان يبحثان الأولويات الدفاعية خلال لقائهما

قال البيت الأبيض إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا الأولويات الدفاعية والاقتصادية خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من دعم أنقرة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الدعم المستمر لأوكرانيا

وذكر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، في وقت سابق أن إدارة بايدن ستمضي قدمًا في نقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس.

وقال البيت الأبيض في بيان نقلته «القاهرة الإخبارية» عقب اجتماع الرئيسين، إنهما بحثا أيضًا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعمهما المستمر لأوكرانيا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في بحر إيجه.