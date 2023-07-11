ستولتنبرج يرحب بتعاون أستراليا مع «الناتو» لتعميق الشراكات

استقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز في قمة فيلنيوس، اليوم الثلاثاء، مشيدًا بأستراليا باعتبارها شريكًا مهمًا في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ستولتنبرج: نشكر أستراليا لدعمها أوكرانيا

ووجّه ستولتنبرج الشكر إلى رئيس الوزراء الأسترالي، على الدعم العسكري والاقتصادي القوي الذي قدّمته أستراليا إلى أوكرانيا، والذي يتضمن تدريب القوات الأوكرانية وتوفير المركبات المدرعة، مشددًا على أنّ الأمن في منطقتي أوروبا الأطلسية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ مرتبط ارتباطًا وثيقًا.

الأمين العام لـ«الناتو»: نرحب بالتعاون المشترك مع أستراليا

كما رحّب «ستولتنبرج» بعمل حلف شمال الأطلسي «الناتو» وأستراليا على تعميق الشراكة في مجالات مثل الإنترنت، والتقنيات الجديدة، ومواجهة التهديدات المختلفة.

وطغت على قمة فيلنيوس، المنعقدة في ليتوانيا، والتي بدأت اليوم تداعيات الأزمة الأوكرانية، إذ إنّ من المقرر أن يوافق الزعماء على أول خطط دفاع شاملة لحلف الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة.