خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: هناك دول في الناتو تعارض ضم أوكرانيا للحلف

أكد الدكتور يحيي خربوطلي الباحث في الشأن الأوكراني، أن قمة الناتو، عُقدت لمناقشة سبل دعم أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي، مشيرًا إلى أن أوكرانيا كانت تعي أنها لن تنضم الآن للحلف، وأنه لا يمكن ضمها طبقًا للمادة 5 من ميثاق الحلف لأنها في حالة حرب مع دولة أخرى، فضلا عن معارضة بعض الأعضاء للفكرة.

روسيا تعلم أن حلف شمال الأطلسي لن يضم أوكرانيا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا نفسها تعلم أن حلف شمال الأطلسي لن يضم أوكرانيا لصفوفه قبل انتهاء الحرب.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تلقى وعودًا قبل قمة الناتو بضم بلاده للحلف، أو وضع خطة مختصرة لانضمام أوكرانيا للناتو وأنه حصل على وعود بالفعل من بعض قادة الناتو في الوقت الذي تؤخذ فيه القرارات في الحلف بالإجماع.

دول في حلف الناتو تعارض انضمام أوكرانيا

ولفت إلى لوجود عدة دول في حلف الناتو لا تريد انضمام أوكرانيا للحلف وبينها المجر التي تقف أمام انضمام أوكرانيا للناتو وتقدم الدعم لروسيا.