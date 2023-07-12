مواعيد معرض الأوبرا الثاني للكتاب.. يغلق أبوابه الأربعاء المقبل

ذكرت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي مواعيد معرض الأوبرا الثاني للكتاب، والذي افتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يوم الأحد الماضي بساحة داور الأوبرا بما يتناسب مع أجواء الصيف، إذ تقرر أن تكون مواعيد عمل المعرض واستقبال الجمهور ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الحادية عشر مساء، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

تفاصيل معرض الأوبرا للكتاب

ويُقام معرض الأوبرا للكتاب على مساحة 1000 متر، يُشارك به 27 دار نشر، منها قطاعات وزارة الثقافة، منها الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ومؤسستان صحفيتان، و18 دار نشر تابعة لاتحاد الناشرين المصريين.

وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1.200 عنوان من إصداراتها بكل سلاسل الهيئة، وتقدم وزارة الثقافة مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تهدف إلى توفير إصدارات الوزارة، بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا، وتمنح خصمًا خاصًا لطلاب الجامعات.