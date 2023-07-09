وزيرة الثقافة: نجهز لسلسلة من معارض الكتب بالقاهرة والمحافظات

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قبل قليل، فعاليات «معرض الأوبرا الثاني للكتاب»، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وقيادات وزارة الثقافة، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 10 سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو.

وزيرة الثقافة: 30 يونيو حفظت هوية الوطن

قالت وزيرة الثقافة: إن افتتاح «معرض الأوبرا الثاني للكتاب»، يأتي كجزء من احتفالات قطاعات الوزارة المختلفة بثورة 30 يونيو، التي حفظت هوية الوطن، وأرست دعائم القيم المصرية الأصيلة، وكانت انتصارًا لمعركة الوعي.

وأشارت إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد انطلاق سلسة من المعارض المحلية، بعدد من محافظات الوجهين القبلي والبحري، للمساهمة في نشر المعرفة بين جموع المواطنين وبأسعار مخفضة، مؤكدة استمرار مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تهدف إلى توفير إصدارات الوزارة، بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا، وتمنح خصمًا خاصًا لطلاب الجامعات.

بهي الدين: ثورة 30 يونيو لعبت دورا حيويا لاسترداد الهوية

وأوضح الدكتور أحمد بهي الدين، أن الدورة الثانية من المعرض، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، تأتي استكمالًا لشعار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين «معًا.. نقرأ.. نبدع.. نُفكر»، وهي نُسخة ذات طابع متميز، نظرًا لتزامنها مع احتفالات ثورة 30 يونيو، بما لعبته من دور حيوي لاسترداد الهوية، وهو ما نطمح في تحقيقه من خلال معارض الكتاب المُختلفة التي نحرص على إقامتها طوال العام، التي يؤكد إقبال الجمهور عليها انتصارنا في معركة الوعي، والمضي نحو بناء الجمهورية الجديدة.