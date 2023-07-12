ناقد فني: مهرجان العلمين ينقل للعالم حضارة مصر القديمة والانجازات الحديثة

قال الناقد الفني عماد يسري، إن مهرجان العلمين حدث عالمي وتاريخي، ويعد الأول في مصر والشرق الأوسط، وحدث فريد من نوعه ينقل حضارة مصر القديمة والحديثة للعالم، ويعبر عن مصر التي تتحدث عن نفسها، بعد أن استطعنا بسواعد أبنائنا أن نحول المدينة الساحلية من منطقة ألغام إلى منطقة أنغام وفنون.

مهرجان العلمين يستهدف استقبال مليون زائر

أضاف «يسري»، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة « TeN » الفضائية، أن المهرجان يستهدف استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، في مدينة العلمين الجديدة التي تمتلك أطول ممشى سياحي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتستمر فاعليات المهرجان طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة، ويضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية بمشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، فضلا عن حفلات غنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

مهرجان العلمين السياحي سيكون له تأثير إيجابي على السياحة في مصر

تابع الناقد الفني، أن مهرجان العلمين سوف يكون له تأثير إيجابي على السياحة في مصر، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة سوف تجذب عدة أنماط مختلفة من المهتمين بمختلف المجالات الفنية والترفيهية.