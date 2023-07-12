ماذا تعني مدن الجيل الرابع؟.. العلمين الجديدة منها

تواصل الدولة المصرية خطواتها، في تنفيذ مدن الجيل الرابع، وفقًا لرؤية مصر 2023، والتوسع العمراني من أجل أن تستوعب هذه المدن الزيادة السكانية.

مصطلح مدن الجيل الرابع

ووفقًا لما أوضحته وزارة الإسكان، فإن مصطلح مدن الجيل الرابع، يعني المدن المصممة على طراز معماري يعتمد على التخطيط السليم واستخدام الطاقة الحديثة، ووسائل التكنولوجيا، ويخلو من العشوائية.

مدن الجيل الرابع في مصر

وفيما يخص مدن الجيل الرابع في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، فهو مخطط لها أن تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة، مع الزيادة السكانية الجديدة والمتوقعة في أعداد السكان.

العاصمة الإدارية الجديدة

من المخطط أن تستهدف العاصمة الإدارية الجديدة استيعاب 0.5 مليون نسمة في المرحلة الأولى، ونحو 40 إلى 50 ألف موظفًا حكوميًا يتم نقلهم بالمقرات الجديدة.

العلمين الجديدة

تقع مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي على مساحة إجمالية للمدينة 48.130 فدانًا، ويبلغ عدد سكانها المستهدف مليوني نسمة، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8000 فدانًا، عبارة عن قطاع ساحلي، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري، والحضري، ومن المقرر أن تحتوي المدينة على نحو 25000 غرفة فندقية.