باسم طبانة: مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأهم في الشرق الأوسط

قال الإعلامي باسم طبانة، إن مهرجان العلمين الجديدة يحقق لمصر فوائد اقتصادية وسياحية ورياضية.. وغيرهم، مؤكدا أنه من المتوقع استقبال مليون زائر من الخارج لمتابعة فاعليات المهرجان على مدار المدة المخصصة له، والتي تتجاوز أكثر من شهر ونصف، متابعا: «بدأ العد التنازلي لانطلاق الحدث الترفيهي الأهم بالشرق الأوسط وهو مهرجان العلمين الجديدة».

فوائد مهرجان العلمين السياحية والاقتصادية

أضاف «طبانة»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مهرجان العلمين الجديدة له أهمية كبرى، إذ يحدث تنشيطا وانتعاشا كبيرين للاقتصاد، كونه يساهم في دخول وتوفير العملة الصعبة في مصر، لافتا إلى تصريحات عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمتمثلة في كون مهرجان العلمين الجديدة يساعد على تنشيط السياحة في مصر، ومن ثم يضيف دور وطني هام وأساسياً للأدوار التي تقوم بها الشركة المتحدة.

بطولات دولية ومنافسات على مستوى مهرجان العلمين

وأوضح «طبانة» أن «مهرجان العلمين الجديدة يشهد بطولات دولية ومنافسات على أعلى مستوى في مختلف الرياضات»، مشيرا إلى أن المهرجان يضم أحداثاً ثقافية وفنية وعروض متنوعة، مضيفا أن: «فكرة مهرجان العلمين والإشراف عليه وتنفيذه يأتي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع عدد كبير من الرعاة.