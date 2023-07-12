أرخص أسعار الخضروات في السوق ومنافذ بيعها.. كيلو الخيار بـ3.5 جنيه

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء، تفاصيل أقل أسعار الخضروات ومنافذ بيعها، إذ تأتي الطماطم في المقدمة بـ6.5 جنيه للكيلو، وتباع بهذا السعر في المنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان)، تليها منافذ القوات المسلحة التي تطرح البطاطس بسعر 11.25 جنيه للكيلو، الليمون البلدي بسعر31.67 جنيه للكيلو، وأخيرًا البامية بـ30 جنيهًا للكيلو.

ورصد سوق العبور اليوم، أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك، التي سجلت جميعها استقرارًا في كل الأنواع، نتيجة لتوافر السلع في الأسواق سواء التجزئة أو الجملة.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات اليوم، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تُقدم للقارئ، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

كيلو قرع عسل (الواحدة 6 كيلوات) من 18 إلى 24 جنيهًا.

كيلو زعتر (الربطة كيلو) 45 جنيهًا.

كيلو عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) 80 جنيهًا.

كيلو فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو شبت (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيهًا.

كيلو بصل من 10 إلى 13.5 جنيه.

كيلو كوسة من 3 إلى 6 جنيهات.

كيلو جزر دون عروش من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

كيلو فاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.

كيلو ملوخية من 2 إلى 4.5 جنيه.

كيلو خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.

كيلو خيار بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

كيلو بامية من 16 إلى 24 جنيهًا.

كيلو قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو بطاطا من 5 إلى 6 جنيهات.

كيلو ثوم من 24 إلى 35 جنيهًا.

كيلو لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

كيلو بنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو خس كابوتشى من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

كيلو كرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 8 إلى 10 جنيهات.

كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) 6.5 جنيه.

كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات.

كيلو كرفس (6 ربطات كيلو) من 12 جنيهًا.

كيلو كرفس فرنسى (6 ربطات كيلو) من 7.5 جنيه.

كيلو فجل احمر(الربطة كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو فجل صيني من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو كسبرة (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيهًا.

كيلو نعناع (100 رابطة كيلو) من 7.5 جنيه.

كيلو سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) من 7.5 جنيه.

كيلو بقدونس (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيهًا.

كيلو جرجير (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي بلدى من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفـل حامي صـوب من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 8 إلى 18 جنيهًا.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو طماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات.

كيلو بطاطس من 6 إلى 8.5 جنيه.