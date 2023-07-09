تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية.. الطماطم بـ4.5 جنيه

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ، عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك مباشرة، في ظل استمرار الإقبال على الشراء طوال العام، حسب ما صرح به حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الخضروات

وأضاف النجيب أنّ سعر الطماطم، يتراوح بين 2.5 و 4.5 جنيه، والبطاطس بين 6.5 و 9.5 جنيه، والبصل بين 10 و15 جنيهات، ويتراوح سعر الكوسة بين 7 و13 جنيها، والفلفل الرومي بين 8 و12 جنيها، كما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 5 إلى 7 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة

وأوضح رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنّ سعر الليمون البلدي يتراوح بين 10 و22 جنيها للكيلو، والعنب الأصفر بين 10 إلى 16 جنيها، فيما يتراوح التفاح المصري بين 9 إلى 23 جنيها، والتين البرشومي بين 14 إلى 20 جنيها، والكنتالوب بين 6 إلى 12 جنيها، كما يتراوح سعر الشمام بين 6 إلى 10 جنيهات، بينما تتراوح أسعار المانجو بين 9 إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر البطيخ بين 16 و 24 جنيها، والخوخ البلدي بين 10 إلى 20 جنيها، بينما يتراوح سعر المشمش بين 20 و40 جنيها.