أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. ثبات ملحوظ

تحرص السيدات العاملات على شراء السلع خلال إجازتها الأسبوعية ومن بين تلك السلع الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023، والتي سجلت اليوم وفق موقع سوق العبور ثباتا ملحوظا في جميع الأنواع.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-7-2023 وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الجمعة

كيلو طماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات.

كيلو بطاطس من 6 إلى 8.5 جنيه.

كيلو بصل من 10 إلى 13.5 جنيه.

كيلو كوسة من 3 إلى 6 جنيها.

كيلو جزر بدون عروش من 5.5 إلى 7.5 جنيه

كيلو فاصوليا من 10 إلى 14 جنيها.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

كيلو فاصوليا من 10 إلى 14 جنيها.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الباذنجان والفلفل اليوم الجمعة

كيلو باذنجان ابيض من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو فلفل رومي بلدى من 9 إلى 13 جنيها.

كيلو فلفل رومى صوب من 9 إلى 13 جنيها.

كيلو فلفل حامى بلدي من 7 إلى 11 جنيها.

كيلو فلفـل حامـى صـوب من 7 إلى 11 جنيها.

كيلو فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقإلى) من 8 إلى 18 جنيها.

كيلو ملوخية من 2 إلى 4.5 جنيه.

كيلو خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.

كيلو فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقإلى) من 8 إلى 18 جنيها.

كيلو خيار بلدى من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

كيلو بامية من 16 إلى 24 جنيها.

كيلو قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو بطاطا من 5 إلى 6 جنيهات.

كيلو ثوم من 24 إلى 35 جنيها.

كيلو لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

كيلو بنجر من 2 إلى 4 جنيه.

كيلو قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو خس كابوتشى من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 إلى 3.5 جنيها.

كيلو كرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 8 إلى 10 جنيهات.

كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) 6.5 جنيه.

كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو بروكلى من 5 إلى 8 جنيهات.

كيلو كرفس (6 ربطات كيلو) من 12 جنيه.

كيلو كرفس فرنسى (6 ربطات كيلو) من 7.5 جنيها.

كيلو فجل احمر(الربطة كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو فجل صينى من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو شبت (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيها.

كيلو بقدونس (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيها.

كيلو جرجير (100رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيها.

كيلو كسبرة (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيها.

كيلو نعناع (100 رابطة كيلو) من 7.5 جنيه.

كيلو سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) من 7.5 جنيه.

كيلو قرع عسل (الواحدة 6 كيلو) من 18 إلى 24 جنيها.

كيلو زعتر (الربطة كيلو) 45 جنيها.

كيلو عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) 80 جنيها.