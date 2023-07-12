البيت الأبيض: «الناتو» قدم رسالة قوية بشأن ضم أوكرانيا لحلف الأطلسي

أكدت مسؤولة بالبيت الأبيض، أنَّ الولايات المتحدة ستعلن عن خطتها الأمنية لأوكرانيا في فعالية، اليوم الأربعاء، مع الدول الأعضاء بمجموعة السبع، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

,اوضحت أماندا سلوت، مديرة شؤون أوروبا بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، أن رسالة الحلف العسكري تجاه التوقعات بخصوص انضمام أوكرانيا للحلف كانت إيجابية، وقالت «من وجهة نظرنا إنها رسالة قوية وواعدة».

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش القمة في فيلنيوس، أمس الثلاثاء، عن استيائه من أن حلف شمال الأطلسي لم يقدم إطارًا زمنيًا لانضمام بلاده إلى الحلف.