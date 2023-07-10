«القاهرة الإخبارية»: «الناتو» يعلن انضمام الرئيس الأوكراني لاجتماعات الحلف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أعلن أنّ هناك نيّة لتوسيع نطاق الدعم العسكري الذي تحصل عليه أوكرانيا، ما سيجعلها أقرب لعضوية الحلف.

وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللتواني، أنّ الحلف سيعمل على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسيعزز منظومة الردع في الجناح الشرقي للحلف.

وأشار إلى أنّ قمة «الناتو» ستشهد مناقشة تعزيز الدفاعات وزيادة القدرات العسكرية في الحلف، مشددًا على أنّه سيتم الدفاع عن كل جزء من أراضي الحلف.

وذكر أنّ الدول الأعضاء في الحلف ستبحث مسار انضمام كييف للناتو، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني سينضم إلى اجتماع مجلس الناتو.