انتشال 3 جثامين من مياه شواطئ مطوبس في كفر الشيخ

تمكن رجال الإنقاذ البحري والغواصون، من انتشال 3 جثامين لسيدتين وشاب، من أسرة واحدة، من شواطئ مركز مطوبس الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، وجرى نقل جثامينهم، لمستشفى رشيد العام.

محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بعدم النزول لشواطئ مطوبس

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة، بعدم النزول إلى مياه البحر المتوسط في مصيف اليوم الواحد بمطوبس المغلق من عدة سنوات، لخطورة المكان، ووجود دوامات به، وتم إغلاق الطرق المؤدية إليه، وتم تكرار المناشدات عدة مرات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مصيف بلطيم متوفر به كل الإمكانيات، ويتسم بالهدوء والأمان، إضافة لوجود فرق الإنقاذ المنتشرة على الشاطئ.

وعلى جانب آخر، تابع محافظ كفر الشيخ الجهود المبذولة من قبل رجال الإنقاذ، واللواء حاتم الهيدبي رئيس مجلس مدينة مطوبس، ورجال الإسعاف، لانتشال الجثامين الثلاثة حتى نقلهم إلى مستشفى رشيد العام، بمحافظة البحيرة.