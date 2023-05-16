محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي لـ12 قرية بمركز مطوبس

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استحداث المخطط التفصيلي لـ12 قرية بمركز مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

استحداث المخطط التفصيلي مركز مطوبس

وأوضح «نور الدين»،أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي المحدث لقرية برمبال، التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية عزب الخليج البحري، التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية عزب الخليج القبلي، التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية منية المرشد، التابعة للوحدة المحلية لقرية منية المرشد، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية القني، التابعة للوحدة المحلية لقرية منية المرشد، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية إبيانة، التابعة للوحدة المحلية لقرية منية المرشد.

وأضاف «نور الدين»، أنه تم أيضاً اعتماد المخطط التفصيلي المحدث لقرية عمرو، التابعة للوحدة المحلية لقرية منية المرشد، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية بني بكار، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني بكار، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية القومسيون شرق، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني بكار، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية القومسيون غرب، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني بكار، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية بريدعة، التابعة للوحدة المحلية لقرية البصراط، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية عزب الغرب، التابعة للوحدة المحلية لقرية البصراط.

اعتماد المخططات التفصيلية لضبط منظومة البناء

وأكد أن اعتماد استحداث المخططات التفصيلية للمدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ يأتي ضمن خطة الدولة لضبط منظومة البناء، والقضاء على البناء العشوائي، وتسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء، وإعداد مشروعات التقسيم بما يُطابق القوانين المنظمة، لافتاً أنه تم مراعاة محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للمدينة التي تتوافق مع الموارد والاحتياجات في إطار خطة التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وحفاظاً على الرقعة الزراعية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي في عملية التنمية.