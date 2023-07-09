تقديم خدمات طبية مجانية لـ20 ألف طفل في كفر الشيخ ضمن «100 يوم صحة»

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» تعمل علي مدار اليوم في كافة ربوع المحافظة، سواء من خلال العيادات المتنقلة والتي تجوب قري ومراكز الإقليم، أو من خلال عيادات تنظيم الأسرة، والقلب، وذلك داخل المراكز الطبية، وعيادات الأسرة والطفل، والتي تحقق نتائج مبهرة حتي اليوم الأحد، سواء لعلاج المرضي بالمجان، أو تحويل الحالات الحرجة والمزمنة لاستكمال رحلة علاجهم علي نفقة الدولة.

تطعيم 20561 طفلا في محافظة كفر الشيخ

وأشارت الدكتورة وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن مبادرة «100 يوم صحة» في كفر الشيخ قدمت خدمات طبية للمواطنين متنوعة، من بينها تطعيم 20561 طفل ضد الأمراض المعدية لحمايتهم من أي عدوى، مشيرة أن الحملة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين المترددين عليها بغرض الكشف الطبي.

13 إدارة صحية في كفر الشيخ وفرق عمل طبية

وأوضحت أيضاً أن الفرق الطبية بالمبادرة منتشرة منذ الساعة التاسعة من صباح كل يوم، وتصل في بعض الإدارات الصحية حتى الساعة 12 ليلاً داخل المدن والمراكز، بهدف إنجاز أكبر قدر من الكشف علي المرضي والمترددين علي المبادرة، وذلك على مستوى 13 إدارة صحية في محافظة كفر الشيخ.