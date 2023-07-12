انطلاق فعاليات معرض الأوبرا للكتاب ضمن احتفالات «الثقافة» بذكرى «30 يونيو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «انطلاق فعاليات معرض الأوبرا للكتاب ضمن احتفالات الثقافة بثورة 30 يونيو».

معرض الكتاب في دار الأوبرا

ويهدف المعرض لربط ثقافة القراءة بالفن والموسيقى، ويعقد في دار الأوبرا المصرية تحت شعار «ابدع وفكر»، ويستمر لمدة 10 أيام احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

كتب متنوعة في معرض الأوبرا

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنّ المعارض خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب متنقلة وتتبع الهيئة العامة للكتاب، ويشارك معها مجموعة من الناشرين، وتضم مجموعة كبيرة جدا من الكتاب المتنوعة، ويتم التركيز فيها على كتب الشباب والأطفال والترجمات والكتب المخفضة لتشجيع الشباب وطلاب الجامعة، لافتا إلى أنّ هذا تقليد تتبعه وزارة الثقافة منذ سنوات طويلة.

وأضافت: «بمناسبة ثورة 30 يونيو يقام هذا المعرض ليكون بداية سلسلة المعارض الخارجية في أرض دار الأوبرا، لكنه ليس تابعا للدار».

وذكر التقرير، أنّه في ساحة الأوبرا حيث تلتقي الفنون كلها ويلتقي الكتاب مع السينما والمسرح والموسيقى، وبالتالي، هنا ساحة متميزة وساحة ثقافية مفتوحة للجمهور المصري طوال فترة أيام المعرض على مدار 10 أيام ويشارك معنا فيها العديد من دور النشر الخاصة، إضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويوجد بالمعرض الكثير من الكتب والموضوعات المختلفة للأطفال بأسعار في متناول الجميع في كثير من الإصدارات.