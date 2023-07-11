«القومي للترجمة»: خصم 25%؜ على جميع الإصدارات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تقديم خصم 25% على جميع إصدارات المركز حتى 18 يوليو الجاري، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

وأشار بيان صادر عن وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، إلى أن إصدارات المركز القومي للترجمة المتوفرة بمنفذ البيع، جاءت على النحو التالي:

- «تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي: بحث دائم عن الهوية» بجزئيه الأول والثاني، من تأليف كارلوس بيورليجي وترجمة علي إبراهيم منوفي.

- «دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق» من تحرير س.ماثيولياو، وترجمة سما طه، و«فلسفة البلاغة» اي.ايه.ريتشاردز، ترجمة وتقديم شكري مجاهد، و«الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950 السياسة والتاريخ الاجتماعي والثقافة» تحرير أنطوني غورمان وديدييه مونسيو، وترجمة ربيع وهبة.

مقدمة في التصوف المسيحي

- «مقدمة في التصوف المسيحي» تأليف توماس ميرتون وترجمة كرم عباس، و«الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر» من تأليف ماريلين بوث، وترجمة سحر توفيق.

- «تدبر الكبر: محاورات حول التقاعد والحب والتجاعيد والندم» من تأليف مارثا نوسباوم وسول ليفمور وترجمة هشام ممدوح طه، و«أهل التشريع وأهل التأويل: في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين» من تأليف زيجمونت باومان وترجمة حجاج أبوجبر، و«الأفريكانية» من تأليف أريانا داجنينوومن ترجمة مروى ممدوح سالم.

- «مقدمة في الأناجيل الثلاثة: متى ولوقا ومرقس من تأليف يوليوس فلهاوزن وترجمة هاني فتحي مرسي، و«داروين ونظرية التطور للنشء» من تأليف باسكال بيك وترجمة عاصم عبد ربه، و«قصة كوريا: فهم الكوريين وثقافتهم» من تأليف تشوي جون شيك و«مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا» من تأليف ألكسندر سوكولوف وترجمة محمد نصر الدين الجبالي.