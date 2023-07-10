مدير تحرير «الوطن»: الثقافة بعد «30 يونيو» دعمت حفظ الهوية الوطنية

استعرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة dmc، الملف الذي نشرته جريدة الوطن، عن «الثقافة بعد ثورة 30 يونيو.. حماية للهوية وحفظ للتراث»، الذي استضاف مدير تحرير جريدة الوطن، سامي عبد الراضي.

عبد الراضي: السنوات الـ10 الماضية شهدت اهتمام الدولة بالهوية الوطنية والمثقفين

قال سامي عبد الراضي، إنَّ الهوية الثقافية من الهوية الوطنية للدولة، وشهدت السنوات الـ10 الماضية اهتماما كبيرا من جانب الدولة بكل ما يشغل المثقف المصري، حيث رأينا العروض المسرحية وقصور الثقافة وأفكار في إطار الحفاظ على الهوية والتراث.

وأضاف عبدالراضي، أنّ ما حدث قبل 30 يونيو والمحاولة لأخونة قطاعات الدولة كافة، والأبرز منها محاولات أخونة وزارة الثقافة وتغيير بعض الأسماء مثل مكتبة الأسرة التي تضم مئات الآلاف من الكتب ونية تحويلها إلى مكتبة الثورة.

مشروعات لدعم الهوية الوطنية

وأشاد مدير تحرير جريدة الوطن، بالجهود التي تمت على مدار السنوات العشر الأخيرة والمشروعات لدعم الهوية الوطنية والمصرية، مثل «ابدأ حلمك» ومشروعات المسرح الجوال في كثير من المحافظات، مشيرا إلى أهمية القوة الناعمة المصرية وقدرتها على تبديل الأفكار الهدامة والإرهابية والتطرف، ومواجهة كل ذلك من خلال المسرح والثقافة والمعارض الثقافية ومعارض الكتاب في كل شبر في مصر وتواجدها بالمحافظات الحدودية.

وقال عبدالراضي: «نحن أمام 10 سنوات كانت مهمة للغاية في الحفاظ على الهوية الوطنية وآخر التطورات بهذا الملف ما شهدته (مقابر الخالدين)».