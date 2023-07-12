فرقة كورية تتصدر عرش موسيقى «كيبوب» بأغنية جديدة من ألبوم «باربي» 

يستمر ألبوم BARBIE THE ALBUM من فيلم باربي في الاستحواذ على اهتمام محبي الموسيقي بمجموعة من الأغاني التي تصدر بشكل متتالي، وتغزو العالم بإنتشارها السريع، وجاء الموعد هذه المرة مع أغنية «كيبوب» وتقدمها الفرقة الكورية الشهرية FIFTY FIFTY بعنوان Barbie Dreams مع مغنية الراب كالي، وهو عمل مستوحى من رائعة جانيت جاكسون التي حملت عنوان Together Again وصدرت قبل 12 عام.

الأغنية من إنتاج الثنائي الشهير في عالم التوزيع الموسيقي Space Primates، وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الفرقة بأغنية Cupid التي أصبحت أكثر أغنية كيبوب تتربع على عرش صدارة قوائم بيلبورد، وحققت أكثر من 3.6 مليار استماع وأكثر من 40 مليار مشاهدة على تيك توك، وتأتي هذه الأغنية أيضاً في وقت تعيش مغنية الراب كالي نجاحاً استثنائياً بأغنية Area Codes والتي حققت أكثر من 130 مليون استماع و5 مليارات مشاهدة على تيك توك.

ألبوم BARBIE THE ALBUM هو الرفيق الموسيقي الرسمي لفيلم باربي الذي طال انتظاره خلال الصيف، وهو من بطولة مارجو روبي ورايان جوسلينج وتوزيع وارنر بروز، وأصبح متاح للحجز المسبق عبر مختلف المنصات الموسيقية على أن يصدر بشكل كامل في 21 يوليو الحالي وهو موعد العرض الجماهيري الأول للفيلم عالمياً.

سبق هذا الألبوم مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً وتصدرت عناوين الصحف العالمية وهي Speed Drive التي قدمها Charli XCX، وأغنية Barbie World لنيكي ميناج وايس سبيس، وأغنية Angel للنجمة بينك بانثيرس، وأغنية WATATI للنجمة كارول جي، وأغنية Dance The Night للنجمة دوا ليبا، ويستمر الألبوم المنتظر بإبهار العالم مع أغاني لأشهر النجوم العالميين، ومنهم ليزو، افا ماكس، دومينيك فايك، خالد، ذا كيد لاروي، تامي إمبالا، هايم، غايلي وغيرهم.

تدور أحداث القصة حيث تعيش دمية في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.