«الأوقاف»: بدء إجراءات تسلم الوظائف للناجحين في مسابقة العمال 2022

استقبل ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، العمال الناجحين في مسابقة العمال لعام 2022، لبدء إجراءات تسلمهم العمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

ورصدت كاميرا المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف السعادة على وجوه العمال الجدد، وهم يرون الانطلاقة الجديدة لوزارة الأوقاف من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد المتقدمون بما شاهدوه من تطور ملحوظ في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في ظل الجمهورية الجديدة، كما أشادوا بحسن استقبال القائمين على العمل وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدين أن جميع إجراءات تسلم العمل اتسمت بالسهولة والتعاون، ما يدفع الجميع للتفاؤل والإقبال على العمل مخلصين النية في خدمة بيوت الله عز وجل.