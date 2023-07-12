«إيكونومست»: التضخم العالمي بدأ في التراجع مع اتجاه البنوك لرفع سعر الفائدة

قالت مجلة إيكونومست البريطانية، إنه خلال العام الماضي قام خبراؤها بفحص الثروات الاقتصادية لحوالي ثمانية دول أطلقت عليها اسم «هايكيلانديا»، وهي البرازيل، وتشيلي، والمجر، ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وهذه الدول شهدت قيام البنوك المركزية فيها بمحاربة التضخم بشكل لا مثيل له، وبدأت في رفع أسعار الفائدة قبل عام كامل من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، ما جعلها في مقدمة الدول التي اتخذت تلك الإجراءات الصارمة.

إيكونومست: ارتفاع متوسط أسعار الفائدة لأكثر من سبع نقاط

وتابعت المجلة البريطانية، بأنه منذ ذلك الحين، ارتفع متوسط ​​معدل الفائدة في تلك الدول لأكثر من سبع نقاط مئوية، مقارنة بنحو خمس نقاط لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن على مدى شهور لم يشعر محافظو البنوك المركزية في تلك الدول بالسعادة أو النجاح، وذلك بسبب استمرار معدلات التضخم في الارتفاع.

المجلة البريطانية: أخيرا بدأت إجراءات البنوك المركزية في تحقيق بعض النجاح

وأضافت المجلة، أنه مؤخرا، وبعد طول انتظار، بدأ هذا الوضع في التغير، على الرغم من أن التضخم الأساسي، لا يزال مرتفعا، حيث يبلغ حوالي 9%، مع استبعاد الأسعار المتقلبة مثل أسعار الغذاء والطاقة، إلا أن التضخم بشكل عام آخذ في الانخفاض، فيرجع ذلك جزئيًا إلى أن المعدلات المرتفعة للفائدة بدأت تؤتي ثمارها، وتقدم تجربة تلك الدول بصيص أمل للبنوك المركزية الأخرى التي تكافح التضخم.

وأوضحت المجلة أن تضخم الأجور في جميع أنحاء العالم بدأ يتراجع، ففي تشيلي، على سبيل المثال، انخفض معدل نمو الأجور قليلاً عن المعدل المرتفع للغاية البالغ 11٪ على أساس سنوي، وهذا بدوره يساعد في خفض مقاييس الضغط التضخمي، وفي أكتوبر بلغ معدل التضخم في كوريا الجنوبية في قطاع الخدمات كثيفة العمالة 4.2٪ على أساس سنوي، ومنذ ذلك الحين انخفض إلى 3.3٪، وانخفضت أسعار المستهلك في بولندا من 13.4٪ في ديسمبر إلى 12.3٪.