بعد 10 مرات متتالية.. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يعلق رفع الفائدة

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت الفائدة بين 5% و 5.25% بعد 10 زيادات متتالية، في الوقت الذي أشارت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى أن أول رفع للفائدة كان في الأول من مارس 2022 وتكرر 10 مرات متتالية من أجل العمل على تقليل التضخم الحادث في الولايات المتحدة الأمريكية.

بيان البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم

وأعلنت اليوم لجنة تحديد معدلات الفائدة أن التصويت كان اليوم لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية بنسبة تتراوح ما بين 5 – 5.25 %، فيما أفاد الاحتياطي الفدرالي في بيان رسمي، بأن القرار اتخذ بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية، متابعا: «سيتم تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية"، علما أنه رفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023 بنسبة 100%، مقابل 0.4 % بشكل مسبق في شهر مارس، فيما خفض توقعاته للتضخم بشكل محدود جدا إلى 3.2 % مقابل 3.3% في شهر مارس».

استمرار زيادة التضخم

على الرغم من أن البنك الفيدرالي الأمريكي يشدد على النقد إلا أن معدل التضخم أعلى بكثير من مستوى 2% المستهدف في الوقت الذي وصلت البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي لها وترى لجنة تحديد معدلات الفائدة إلى أن يمكن اللجوء إلى مزيد من التشدد النقدي رافعة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية توقعاتها على المدى المتوسط لمعدلات الفائدة الرئيسية نهاية العام الجاري.

تأثر بورصة وول ستريت

من جانبها سجلت بورصة وول ستريت الأمريكية تراجعا على الرغم من أن الخطوة جاءت كما توقع الخبراء الذين أشار 70% من أنهم أن التثبيت سيكون سيد الموقف في حين توقع 30% فقط رفع سعر الفائدة، واختتم الفيدرالي اليوم بيانه مؤكدا أن المؤشرات الأخيرة في الاقتصاد الأمريكي.