التضخم يواصل الصعود في أوروبا.. فهل يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة؟

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بنهاية شهر أبريل 2023، وذلك للمرة الأولى منذ اصدار بيانات شهر نوفمبر 2022.

ارتفاع التضخم إلى 7% لشهر أبريل 2023 في منطقة اليورو

ووفقاً لموقع «المركزي الأوروبي»، سجلت مستويات التضخم في منطقة اليورو 7% على أساس سنوي لشهر أبريل الماضي، مقارنةً بـ6.9% في شهر مارس.

فيما سجل التضخم الأساسي لشهر أبريل 2023 -دون أسعار مواد الغذاء والطاقة- نحو 5.6%، مقارنة بـ5.7% في مارس، وهو أعلى من المستهدف من المركزي الأوروبي والذي يتراوح عند 2%.

وتراجع المؤشر القياسي لأسعار المستهلك بمنطقة اليورو إلى 6.9% في شهر مارس 2023، وذلك مقارنةً بمستوياته لشهر فبراير والتي بلغت 8.5%، وكانت المستويات الأعلى لـ لاتفيا التي سجل المؤشر بها 17.2% بينما كانت النسبة الأقل من نصيب «لكسمبورج» بمعدل 2.9%.

واستحوذت الأغذية والمشروبات النصيب الأكبر من الوزن النسبي للمؤشر في شهر مارس 2023، بنسبة 17.5%، يليها «المعدات المنزلية» و«المطاعم والفنادق» بنسبة 8.5%، ثمَّ «الكحوليات والسجائر» بنسبة 7.3%.

هل يتأثر قرار المركزي الأوروبي ببيانات التضخم لشهر أبريل 2023؟

ووفقاً لـ «يوروستات»، يتوقع المحللون والخبراء في أوروبا أن تلقي بيانات التضخم الأخيرة بظلالها على قرار البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة والمرتقب عقده خلال أيام، ليرجح الغالبية مواصلته تشديد السياسة النقدية برفع الفائدة من 25 إلى 50 نقطة أساس.

فيما أنَّه رغم الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلا أنَّ مستويات التضخم لمنطقة اليورو لا تزال أعلى من المستهدف، وذلك في ظل تخوفات متنامية بالمنطقة غذتها توقعات صندوق النقد الدولي بأنَّ التضخم الأساسي لأوروبا لن ينخفض للمستويات المستهدفة قبل 2025.