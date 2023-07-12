انتشال جثمان شاب غرق في ترعة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه في قرية محلة الدمنة، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، نتجة غرقه في ترعة البحر الصغير، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

انتشال جثمان شاب من ترعة بالدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة محلة الدمنة، بغرق شخص داخل إحدى الترع بالقرية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل غرق شاب في ترعة البحر الصغير

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن «أحمد.م.م»، 19 عاما، يعمل في مخبز، ومقيم في محافظة الشرقية، نزل للاستحمام في ترعة البحر الصغير في قرية محلة الدمنة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، بسبب حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفته مياه الترعة، ما أدى إلى غرقه ومصرعه. وحُرر المحضر اللازم، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.