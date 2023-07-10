تنسيق التمريض 2023 في محافظة الدقهلية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تنسيق التمريض 2023 في محافظة الدقهلية، وقبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز وقرى الدقهلية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوميا.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه جرى فتح باب التقديم لمدارس التمريض في نطاق محافظة الدقهلية وذلك طبقا للتوزيع الجغرافي والتقديم مفتوح حتى تاريخ 22 يوليو 2023 والأفضلية ستكون للمجاميع العالية ويتم سحب ملفات التقديم طبقا لشرائح الدرجات كالتالي:

الدرجة من 280 إلى 270 تاريخ تسليم الأوراق مستوفاة من تاريخ 10 إلى 14 يوليو 2023

الدرجة من 269 إلى 259 تاريخ تسليم الأوراق مستوفاة من تاريخ 10 إلى 14 يوليو

الدرجة من 258 إلى 248 تاريخ تسليم الأوراق مستوفاة من تاريخ 15 إلى 18 يوليو

الدرجة 247 إلى 237 تاريخ تسليم الأوراق مستوفاة من تاريخ 15 إلى 18 يوليو

الدرجة 236 إلى 225 تاريخ تسليم الأوراق مستوفاة من تاريخ 19 إلى 22 يوليو 2023.

المتخلفات عن التقديم وباقي المجاميع تاريخ تسليم الأوراق مستوفاة من تاريخ 19 إلى 22 يوليو 2023.

الشروط والأوراق المطلوبة في تنسيق التمريض 2023 في محافظة الدقهلية

شروط التقديم:

1- أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن تكون الطالبة من أبناء نفس المحافظة التي أتمت بها دراسة المرحلة الإعدادية ولا تقبل طالبات من خارج المحافظة.

3- أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

4- الأعداد المقبولة بالفصل الواحد لكل مدرسة تتراوح بين 25-30 طالبة فقط.

5- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية 3 سنوات بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض + سنتان تكميليتان بمعاهد التمريض الفنية.

6- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة

7- عدم النقل من محافظة لأخرى

8- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

9- لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى المحافظة.

شرط لقبول الطالبات لمدارس التمريض توافر الشروط السابقة واجتياز الاختبارات والكشوف الآتية:

1- اختبار القدرات وتتضمن اختبار اللغة الانجليزية، اختبار لغة عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الألي، على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

2- كشف الهيئة أن تكون الطالبة خالية من العيوب الخلفية والحركية وحسنة المظهر وسليمة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

3- الاختبار الشخصي لها القدرة على قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة.

4- الكشف الطبي يتم بواسطة القومسيون الطبي بالمنصورة لتحديد مدى اللياقة الطبية وكشف النظر وباطنة واختبار مخدرات.

5- الاختبار النفسي يتم بواسطة أخصائي أمراض نفسية

المستندات والأوراق المطلوبة

1- صورة ضوئية من الوجهين لاستمارة الشهادة الإعدادية بدون قشط أو شطب.

2- صورة ضوئية من شهادة الميلاد الكمبيوتر

3- عدد 6 صور شخصية فوتوغرافية للطالبة يتم تقديمها عند إجراءات الاختبارات.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر.

5- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين+ شهادة حسن سير وسلوك من آخر مدرسة كانت بها.

يقدم الملف إلى إدارة المدرسة التي تم استلام الملف منها طبقا للتوزيع الجغرافي بكامل محتوياته بعد استكمال البيانات والتوقيع على الإقرارات والتعهد أمام الموظف المختص بالمدرسة وهي كالتالي:

1- طلب الالتحاق

2- استمارة كشف الهيئة

3- استمارة الإملاء

4- استمارة الاختبار النفسي

5- صورة كربونية من الإيصال الحكومي لشراء الملف 33 ع.ح

6- عدد 5 إقرارات + عدد 1 تعهد، إقرار بعدم الزواج أثناء الدراسة، إقرار تأدية الامتحان في أي مركز تحدده الإدارة، إقرار بتقديم أصول المستندات المطلوبة في حال قبول الطالبة، إقرار على ولي الأمر بأن الطالبة لاتعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءاتالتنسيق وإعلان النتيجة، إقرار عدم المطالبة بالتحويل من مدرسة لأخرى أو من محافظة لأخرى طوال فترة الدراسة.

تعهد بالعمل في المواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة العمل، يقدم الملف بكامل محتوياته للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض التابعة لها المتقدمة طبقا للمراكز الجغرافية، قيمة الملف 75 جنيها فقط يتم تحصيلها بإيصال حكومي 33 ع.ح لن ترد، لا تقبل الملفات قبل الموعد المحدد للتقديم ولا بعد انتهائه.

مدارس التمريض على مستوى محافظة الدقهلية مجانا ول يسمح بتلقي أي تبرعات تحت أي مسمى بزعم تسهيل القبول بمدارس التمريض، إدارة المدرسة لا تتعامل في صرف وتسليم ملفات التقديم إلا مع أولياء أمور الطالبات المتقدمات فقط ولا يسمح بالتعامل مع أشخاص أخرين ممن ليس لهم هذه الصفة.

التوزيع الجغرافي للتقديم في المدارس الفنية للتمريض بالدقهلية

وحدد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة في بيان التوزيع الجغرافي للتقديم لمدارس التمريض بالمحافظة منها:

- طلخا: يتم التقديم داخل مركز طب الأسرة بميت الكرماء ومدرسة طلخا.

- منية النصر: داخل المدرسة منية النصر وداخل مستشفى منية النصر

- محلة دمنة: يتم التقديم داخل مركز طب أسرة محلة دمنة ومدرسة محلة دمنة.

- البرامون يتم التقديم داخل مركز طب الأسرة بالبرامون ومدرسة البرامون.

- جمصة داخل مستشفى جمصة ومدرسة جمصة.

- المنزلة بالمركز الحضري ومدرسة المنزلة.

- دكرنس: بمبنى مقابل لمستشفى دكرنس ومدرسة دكرنس.

- شربين: داخل مستشفى شربين ومدرسة شربين.

- أجا: داخل مستشفى أجا ومدرسة أجا

- نبروه: في مستشفى نبروه وداخل مدرسة نبروه

- ميت غمر: ميت محسن داخل مركز طب أسرة محسن مدرسة ميت محسن

- دماص: داخل مستشفى دماص يتم التقديم بمدرسة ميت محسن

- بلقاس: داخل مستشفى بلقاس وبمدرسة بلقاس

- بني عبيد داخل مستشفى بني عبيد، ومدرسة بني عبيد

- ميت سلسيل: بجوار مستشفى ميت سلسيل وداخل مستشفى مدرسة ميت سلسيل

- الجمالية: داخل مستشفى الجمالية وفي مدرسة الجمالية

- المطرية: داخل المبنى القديم لمستشفى المطرية ومدرسه المطرية

- تمي الأمديد داخل مركز طب أسرة بأبو داوود

- السنبلاوين: داخل مستشفى السنبلاوين ومدرسة السنبلاوين

- غزالة: بمركز طب الأسرة بغزالة يتم التقديم ومدرسة السنبلاوين.