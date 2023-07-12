أمين عام «الناتو»: الاتفاق على برنامج الشراكة الفردية بين الحلف وأوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرج، إنه اجتمع مع ممثلين من اليابان وتحدثوا عن أهمية تعزيز وتقوية الشراكة في العمل بين اليابان والناتو، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الياباني تحدث بوضوح عن أن ما يحدث في أوروبا يهم اليابان وما يحدث في اليابان يهم أوروبا، موضحا التزامه بتقديم الدعم الخاص بأوكرانيا.

اجتماع قمة الناتو

وأوضح «ستولتنبرج»، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع قمة الناتو، نقلته القاهرة الإخبارية، أنه تم الاتفاق على برنامج الشراكة الفردية بين الناتو وأوكرانيا، بالإضافة لوصف كيفية تعميق العلاقات والتعاون في مجالات عدة بما في ذلك المعلومات الزائفة وإمكانية التعاون بين أوكرانيا والناتو واليابان سويا، فهناك قضايا مازالت محل دراسة.