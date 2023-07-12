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زيلينسكي: أخبار إيجابية بشأن الدعم المقدم من الناتو لأوكرانيا

كتب:

نرمين عفيفي
01:53 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ينقصها الأمن، والتعاون مع الحلفاء والناتو يغطي هذا العجز الأمني، مضيفا: «الأمن الهدف الرئيسي لقمة الناتو ولكل الاجتماعات التي عقدت، ولكل الاتصالات، متوجها بالشكر لدعم الأمين العام لحلف الناتو لأوكرانيا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك بين زيلينسكي والأمين العام لحلف الناتو، أن الشركاء الدوليين يحاولون توجيه الدعم الدفاعي لأوكرانيا بالحرب مع روسيا، وهناك أخبار إيجابية حول حزم الدفاع التي ستأتي من الحلفاء.

وأشار إلى أنه جرى عقد العديد من الاجتماعات، معربا عن امتنانه للزعماء، ممن عرضوا تلك الحزم للمساندة.

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بقلم نرمين عفيفي