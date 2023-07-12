أمين عام «الناتو»: قرارات القمة بداية فصل جديد في علاقتنا بأوكرانيا

عقد الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرج، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تبحث القمة في يومها الثاني خطة يقدمها قادة الحلف بشأن تعهدات طويلة الأمد لدعم أمن أوكرانيا.

زيلينسكي: مخرجات قمة الناتو جيدة

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنه من المفهوم أن أوكرانيا لا يمكن أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» عندما تكون في حالة حرب، ولكن كان من الممكن أن تكون هناك دعوة كييف للانضمام إلى الحلف، مضيفا أن نتائج قمة الناتو في فيلنيوس «جيدة»، وأن الاعتراف بأن أوكرانيا ليست بحاجة لاتباع خطة العضوية أمر مهم، وأنه تلقى أخبارا إيجابية بشأن حزم الدفاع التي جرى الإعلان عنها خلال القمة.

وأضاف زيلينسكي: «يمكن أن نقول إن مخرجات القمة جيدة لكن إذا تلقينا دعوة سيكون الأمر مثاليا»، مشيرا إلى أن هذه هي المرحلة المهمة لأوكرانيا لتكون عضوا كاملا في التحالف، إلى جانب ضمان أمنها.

الرئيس الأوكراني: نقدر بشكل كبير إعفاء أوكرانيا من خطة تقديم طلب عضوية

وتابع: «نقدر بشكل كبير إعفاء أوكرانيا من خطة تقديم طلب عضوية في طريقها نحو الانضمام إلى الناتو، وأود أن أحقق النجاح في هذه القمة من أجل جنودنا، من أجل مواطنينا، من أجل أطفالنا والجميع».

من جهة أخرى، أثنى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ستولتنبرج، على الرئيس والشعب الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية والقيادة السياسية لشجاعتهم وتصميمهم منذ بداية الأزمة الأوكرانية، قائلا: «الناتو سيواصل الوقوف إلى جانبكم مهما تطلب الأمر».

ستولتنبرج: إنشاء مجلس الناتو وأوكرانيا جزءا من حزمة الدعم لكييف

وأضاف الأمين العام لحلف «الناتو»: «يعد إنشاء مجلس الناتو وأوكرانيا جزءا من حزمة من ثلاثة أجزاء من الدعم لتقريب أوكرانيا من الناتو، كما أن المجلس سيعمل كمنتدى يلتقي فيه حلفاء أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي على قدم المساواة، ويعقدون مشاورات بشأن الأزمات، ويتخذون قرارات مشتركة».

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضا برنامجا متعدد السنوات لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على الانتقال من الحقبة السوفيتية إلى معدات ومعايير حلف «الناتو»، لتصبح قابلة للتشغيل البيني بشكل كامل مع قوات الحلفاء.

وبسؤاله عن إمكانية إعادة الحلفاء التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو ووافقوا على إلغاء شرط خطة عمل العضوية، قال الأمين العام للحلف: «سيغير هذا مسار عضوية أوكرانيا من عملية من خطوتين إلى عملية من خطوة واحدة، وسنصدر دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو عندما يتفق الحلفاء على تلبية الشروط، وهذا سيعد رسالة قوية وموحدة من الحلفاء في طريقك إلى عضوية الناتو».

ستولتنبرج: القرارات المتخذة بداية فصل جديد في العلاقة بين الناتو وأوكرانيا

وشدد «ستولتنبرج» على الحاجة إلى وجود «ترتيبات موثوقة» لضمان أمن أوكرانيا عند انتهاء الأزمة، ورحب بخطة العديد من الحلفاء للالتزام بتوفير ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا، قائلا: «سيساعد هذا في ردع أي هجوم روسي مستقبلي بعد انتهاء هذه الأزمة»، مضيفا أنه يكمل الدعم الذي يقدمه الناتو.

واختتم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، حديثه: «تمثل القرارات المتخذة هنا في فيلنيوس بداية فصل جديد في العلاقة بين الناتو وأوكرانيا، اليوم، نلتقي على قدم المساواة، إنني أتطلع إلى اليوم الذي نلتقي فيه كحلفاء».